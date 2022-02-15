За уклонение от административного надзора житель Красногородского района получил условный срок

11:42, 15 февраля 2022, ПАИ

Житель Красногородского района получил условный срок за уклонение от административного надзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В отношении находящегося в местах лишения свободы мужчины установили административный надзор на 8 лет с установлением административных ограничений, в том числе запрета на пребывание вне места пребывания с 23:00 до 6:00 и запрета на выезд за пределы Красногородского района без уведомления контролирующего органа. После освобождения мужчина встал на соответствующий учет в ОП по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий», ему было указано о недопустимости оставления без разрешения избранного места жительства и несоблюдения установленных ограничений. Однако поднадзорный без уведомления органов внутренних дел уехал в другой район, где ночью совершил четыре правонарушения.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность) и по части 1 статьи 314.1 УК РФ (самовольное оставление места фактического нахождения в целях уклонения от административного надзора).

Мужчине назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.