Известный архитектор будет работать над дизайн-проектом холла в ПсковГУ

12:20, 15 февраля 2022, ПАИ

Архитектор, руководитель бюро Stankevich design Сергей Станкевич в беседе с корреспондентом «Псковской правды» рассказал о работе над дизайн-проектом холла главного корпуса Псковского государственного университета на площади Ленина.

«За много лет косметических ремонтов холл оброс ненужными вещами, ненужными артефактами: где-то появилась наружная проводка, где-то – неестественная лепнина, где-то есть перепады полов, в тамбуре много пластиковых дверей, в самом холле – пластиковые двери. Хотим всё это привести в некий первозданный вид, но на современный лад», – рассказал Сергей Станкевич.

По словам дизайнера, главная цель – чтобы интерьер холла сочетался с общим экстерьером здания. Сергей Станкевич отметил, что в планах замена напольного покрытия и пластиковых дверей, которые хотят заменить на более современные, с безрамочным остеклением. Также будет обновление лестничных маршей до второго этажа. Будет проведена серьезная работа над освещением холла. Помимо общего освещения появится акцентное, для точечного выделения отдельных зон и элементов помещения.

В рамках проекта будет установлено два видеоэкрана, выполняющих информационную функцию. При этом нового функционала у помещения не появится.

«Он по своей сути проходной — там везде есть какие-то двери. На наш взгляд, само здание имеет определённую архитектуру, но интерьер не имеет исторической ценности, поэтому мы считаем, что надо сохранить объёмно пространственные решения, сохранить тот объём, который был задуман архитектором», – рассказал Сергей Станкевич.