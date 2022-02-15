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Музыка Элгара, Малера и Сибелиуса прозвучит на концерте «Песни странствующего подмастерья» в Пскове

25 февраля в 19:00 в БКЗ филармонии состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области «Песни странствующего подмастерья».  Солисты концерта – лауреаты международных музыкальных конкурсов Михаил Павлов (баритон) и Сергей Поспелов (скрипка). За дирижерским пультом - художественный руководитель оркестра Николай Хондзинский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе концерта одно из сочинений британского романтика Эдуарда Элгара - Адажио для струнного оркестра и арфы Sospiri «Вздох», рядом с которым прозвучит автобиографический цикл Густава Малера «Песни странствующего подмастерья».

По словам организаторов, эмоциональным центром программы станет концерт для скрипки с оркестром финского классика Яна Сибелиуса.

Михаил Павлов (баритон). Оперный певец, выпускник вокального факультета Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского (класс Владимира Северина). Лауреат международных конкурсов. Михаил Павлов – солист филиала Мариинского театра Республики Северная Осетия – Алания. Постоянный участник международного фестиваля искусств «В гостях у Ларисы Георгиевой» и Международного Кавказского фестиваля «Мариинский – Кавказ».

Сергей Поспелов (скрипка). Родился в 1990 году в Ростове-на-Дону. Выпускник Московской Государственной консерватории имени П. И. Чайковского и аспирантуры по классу народного артиста СССР, профессора Э. Грача. Лауреат первых премий конкурса пианистов и скрипачей имени Гнесиных и имени Давида Ойстраха, конкурса «Концертино Прага», конкурса скрипачей имени Альберто Курчи в Неаполе, конкурса скрипачей имени А. И. Ямпольского. Лауреат премии оркестра «Новая Россия» фонда Ю. А. Башмета, обладатель стипендий Фонда М. Л. Ростроповича и фонда «Русское исполнительское искусство», участник программ Фонда Владимира Спивакова. Музыкант гастролирует в Белоруссии, Латвии, Армении, Китае, Израиле, Чехии, Румынии, Италии, Польше, Японии, Франции, Германии. Выступал с известными симфоническими оркестрами и дирижерами России и мира. 

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии. Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного из следующих  документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/ QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.

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