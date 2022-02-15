Разработка дизайна «Точки кипения» началась в Пскове

13:00, 15 февраля 2022, ПАИ

В Пскове началась разработка дизайн-проекта международной «Точки кипения» Агентства стратегических инициатив, которую откроют на базе Псковского государственного университета. Сейчас идет подготовка объемно-планировочных решений, рассказал газете «Псковская правда» архитектор, руководитель бюро Stankevich design Сергей Станкевич.

«По сути, мы заново планируем помещения. Там раньше была столовая, потом её переоборудовали под другие нужды, потом ещё раз», - пояснил архитектор.

По словам Сергея Станкевича, для «Точки кипения» выполнят лекционный зал, зону коворкинга, две переговорные и дополнительную зону лобби. Но при этом пространства будут сделаны с расчетом на то, что их можно будет легко модернизировать под разные цели. «Должно быть мультифункциональное пространство, например, переставили перегородку и получился кинотеатр», - пояснил Сергей Станкевич.

В России запущены уже более 100 «Точек кипения» в 64 регионах. В них работают с бизнес-партнерами, университетами, региональными институтами развития, оказывается помощь местным командам в запуске и масштабировании проектов, организуются встречи профильных сообществ, идёт работа по образованию и карьерному росту школьников и студентов.

Псковская «Точка кипения» начнет работу в корпусе ПсковГУ на улице Льва Толстого, 4. С помощью нее планируется разрабатывать и реализовывать международные и образовательные проекты, проводить курсы повышения квалификации, а также вести информационно-просветительскую работу в области цифровой трансформации.