Мошенница из Пскова обманула шестерых петербургских пенсионеров

13:23, 15 февраля 2022, ПАИ

14 февраля в полицию Санкт-Петербурга поступило сразу шесть заявлений от пенсионеров, обманутых мошенницей, сообщает «Комсомольская правда - Санкт-Петербург». Они сообщили, что их обманула 27-летняя уроженка Пскова, которая под предлогом льготной туристической поездки на Кубу собрала с них деньги.

«14 февраля в 21:53 в УМВД Колпинского района обратился мужчина 1938 года рождения с заявлением о том, что 19 января ему позвонила неизвестная женщина по имени Валерия, которая предложила горящую путевку на Кубу. После чего заявитель перевел на указанный счет 40 000 рублей, - сообщает источник «КП-Петербург».



Остальные пенсионеры были обмануты по такой же схеме. Они отдали разные суммы: от 40 до 110 тысяч рублей. Всего мошенница выманила у петербуржцев на «турпоезку» 280 тысяч рублей. Как отмечает издание, псковичку разыскивает полиция.