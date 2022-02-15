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Общество

Около тысячи заражённых импортных роз уничтожат в Псковской области

994 срезанных розы, заражённых западным калифорнийским цветочным трипсом, уничтожат в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

После проведения фитосанитарного контроля сотрудники ведомства выявили на складе временного хранения в Себежском районе цветы с признаками заражения.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий госинспектор Управления Россельхознадзора выяснил, что цветы предположительно заражены западным калифорнийским цветочным трипсом. Лабораторные исследования подтвердили заражение 994 срезанных роз данным карантинным объектом.

По итогам проверки было принято решение запретить ввоз почти тысячи роз на территорию России. Цветы, выращенные в Кении и Колумбии, направили на уничтожение.

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