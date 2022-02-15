28 мальчиков и 22 девочки родились в Пскове на прошлой неделе
28 мальчиков и 22 девочки родились в Пскове на прошлой неделе с 7 по 13 февраля, сообщается в Instagram Псковского перинатального центра.
Ранее сообщалось, что в перинатальном центре в 2021 году родилось на 100 малышей больше, чем в 2020 году. За минувший год в Псковском перинатальном центре родилось 3 325 детей.
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