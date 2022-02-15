Память воинов-интернационалистов почтили в Пскове

14:00, 15 февраля 2022, ПАИ

Митинг в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошёл в Пскове в день 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

К мемориалу воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, пришли ветераны боевых действий, представители власти, армии, духовенства и общественности. Депутатский корпус регионального парламента представил вице-спикер Александр Братчиков.

Заупокойную литию по погибшим в плену и на поле боя отслужил священник воинского храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского отец Александр Цыганов. Память военнослужащих, отдавших жизни при исполнении интернационального долга, участники митинга почтили минутой молчания, после чего к Скале памяти, на которой высечены имена погибших, возложили гирлянду славы и цветы.

Вице-спикер Александр Братчиков назвал 15 февраля особенным днём и для Пскова, и для Псковской области. «Здесь стоит 76-я Черниговская дивизия, многие наши ребята прошли горячие точки, принимали участие в боевых действиях, в миротворческих миссиях, в сдерживании межнациональных конфликтов. Памятник, у которого мы сегодня собрались, посвящён всем воинам нашего гарнизона, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине XX столетия. Отдавая дань памяти воинам-интернационалистам сегодня, в день 33-й годовщины вывода войск из Афганистана, мы вспоминаем всех, кто в мирное для нашей страны время сложил головы при исполнении долга, - отметил вице-спикер. - Вечная память бойцам! Мы с благодарностью будем помнить их подвиг!»