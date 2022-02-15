В Пскове капитально отремонтируют семь школ

14:34, 15 февраля 2022, ПАИ

В Пскове капитально отремонтируют семь школ, сообщил на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации глава администрации города Борис Елкин.

Он напомнил, что сейчас идет капремонт в техническом лицее Пскова. «Там большой объём. В первую очередь выполнялись работы по усилению фундамента. Сейчас из-за погодных условий идут внутренние работы. Поменяли кровлю, окна, в этом году уже введем здание в эксплуатацию.

Борис Елкин также сообщил, что у школы №20 построят физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ребята - победители акции «Губернаторский дневник» позвонили главе администрации Пскова прямо из кабинета главы региона Михаила Ведерникова и рассказали, что у их школы нет нового стадиона.