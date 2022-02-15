До +5 градусов ожидается в Псковской области 16 февраля

15:19, 15 февраля 2022, ПАИ

16 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области 0...+5 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.