До +5 градусов ожидается в Псковской области 16 февраля
16 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области 0...+5 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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