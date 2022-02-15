Борис Елкин: Одностороннее движение на Карла Маркса – репетиция перед закрытием моста

15:39, 15 февраля 2022, ПАИ

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Глава администрации Пскова Борис Елкин на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации 15 февраля назвал изменение схемы организации движения на улице Карла Маркса репетицией перед закрытием Советского (Троицкого) моста.

«Это первая подготовка к закрытию Троицкого моста, репетиция, скажем так. Чтобы люди привыкли ехать по односторонней улице Карла Маркса. Я сегодня ездил неоднократно по Карла Маркса, и навстречу люди всё еще выезжают, непривычно пока. Сейчас в СМИ дополнительно проработаем, на самом деле разъяснительные работы и автолюбители ведут с коллегами своими по цеху», – рассказал сити-менеджер.

Он отметил, что в дальнейшем планируется запустить по улице Карла Маркса автобус №11. «При движении с улицы Кузнецкой направо большому автобусу, сцепке, будет даже не вывернуть физически. Там достаточно узко, и это, конечно, приведет к небезопасным маневрам, которых хотелось бы избежать. Тем, кому надо будет с Запсковья поехать на ближнее Завеличье, им удобнее будет передвигаться по Карла Маркса», – сообщил Борис Елкин и отметил, что светофоры там организовывать не планируется. Также он отметил, что временная автобусная остановка появится возле улицы Гоголя.