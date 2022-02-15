В Псковской области названы районы - лидеры по количеству заболевших коронавирусом
В 12 муниципалитетах Псковской области заболеваемость коронавирусом выше среднеобластного уровня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В антирейтинг вошли Пустошкинский, Бежаницкий, Новосокольнический, Порховский, Невельский, Дедовичский, Пыталовский, Локнянский, Плюсский, Стругокрасненский и Островский районы и Великие Луки.
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