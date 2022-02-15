Псковские росгвардейцы почтили память погибших участников боевых действий в Афганистане

16:03, 15 февраля 2022, ПАИ

В Пскове военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в траурном митинге, посвященном 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В памятном мероприятии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, представители силовых структур, жители города, руководители области и города.

Росгвардейцы возложили цветы к мемориалу воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых задач во второй половине ХХ века, и почтили память павших минутой молчания.