Псковские росгвардейцы почтили память погибших участников боевых действий в Афганистане
В Пскове военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в траурном митинге, посвященном 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
В памятном мероприятии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, представители силовых структур, жители города, руководители области и города.
Росгвардейцы возложили цветы к мемориалу воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых задач во второй половине ХХ века, и почтили память павших минутой молчания.
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Псковские росгвардейцы почтили память погибших участников боевых действий в Афганистане
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