Два дворника из Средней Азии изнасиловали 28-летнюю москвичку

16:57, 15 февраля 2022, ПАИ

Два пьяных дворника изнасиловали москвичку на Вешняковской улице, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

На выходных очевидец позвонил в полицию и сообщил о криках женщины и замеченных им двух подвыпивших мужчин. На место выдвинулась полиция и обнаружила 28-летнюю девушку, сообщившую об изнасиловании. Спустя некоторое время по подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин 29 и 40 лет, уроженцы одной из стран ближнего зарубежья. Оба работают в Москве дворниками в районе Вешняки.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 131 УК России).

