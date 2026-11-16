Женщина погибла при пожаре в Псковской области

11:00, 16 ноября 2026, ПАИ

Четыре пожара произошло в Псковской области в выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

14 ноября в 17:55 на улице Береговой в Стругах Красных произошло возгорание в одноэтажном жилом доме на две семьи. В результате пожара закопчена комната, уничтожено потолочное перекрытие и кровля. Предположительной причиной стал дефект изготовления дымовой трубы. Из горящего дома спасли семь детей. Также спасены квартира и четыре хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали восемь специалистов областной пожарной охраны и три единицы техники.

Также в 21:52 в СНТ «Надежда» Псковского района сгорел дачный дом. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания. Для тушения привлекались девять специалистов МЧС России и три единицы техники.

В ночь на воскресенье в деревне Лукьяново Пустошкинского района также сгорел дачный дом. Возможной причиной стал дефект изготовления дымовой трубы. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Кроме того, в 13:30 поступило сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Народной в Пскове. В комнате огонь повредил постельные принадлежности, квартира закопчена по всей площади. При ликвидации пожара обнаружили погибшую 75-летнюю женщину. Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении. На месте работали десять специалистов МЧС России и три единицы техники.