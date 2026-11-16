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Происшествия

Влез в дом и связал хозяйку: пять лет тюрьмы получил грабитель из Острова

Жителя Острова приговорили к тюрьме за грабёж, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что 26 марта острович приехал со своим знакомым в деревню Барсуки Себежского района. Чтобы скрыть следы преступления, мужчины надели перчатки и шапки, а затем проникли в дом. Внутри преступники обнаружили хозяйку – престарелую женщину, которой они завязали глаза и связали руки и ноги.

После этого острович со своим подельником украли из дома семь тысяч рублей, два мобильных телефона, золотое кольцо и спиртные напитки. Ущерб составил более 30 тысяч рублей. С похищенным имуществом мужчины скрылись с места преступления, оставив при этом пожилую женщину связанной.

Себежский районный суд признал островича виновным в совершении преступления по пунктам «а», «в» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение). Ему назначили пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на один год.

Также суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшей.

Приговор в законную силу не вступил.

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