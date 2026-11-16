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Происшествия

В Великолукском районе автомобиль вылетел в кювет, пострадал мужчина

Автомобиль «Нива» вылетел в кювет в деревне Дубрава Великолукского района, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • В Великолукском районе автомобиль вылетел в кювет, пострадал мужчина
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • В Великолукском районе автомобиль вылетел в кювет, пострадал мужчина
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • В Великолукском районе автомобиль вылетел в кювет, пострадал мужчина
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

Пострадавшего, предположительно 50-летнего мужчину, бригада скорой помощи госпитализировала в медучреждение.

На месте работают спасатели ПСО и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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