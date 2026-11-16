В Великолукском районе автомобиль вылетел в кювет, пострадал мужчина
Автомобиль «Нива» вылетел в кювет в деревне Дубрава Великолукского района, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Пострадавшего, предположительно 50-летнего мужчину, бригада скорой помощи госпитализировала в медучреждение.
На месте работают спасатели ПСО и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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