Международный день стоматолога – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

16:57, 16 февраля 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации 9 февраля состоялась пресс-конференция, приуроченная к Международному дню стоматолога. В связи с этим гостями эфира стали главный внештатный стоматолог Псковской области Владимир Леонидович Бируля и главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных. Спикеры рассказали, почему леденцы менее вредные, чем печенье, в каком возрасте проще исправить прикус и как влияет состояние зубов на мозговую деятельность.

У взрослых – меньше, у детей - больше

– Как работали ваши учреждения в 2021 году, какие услуги сегодня оказывают псковские стоматологические поликлиники, какое есть оборудование и сколько принимают пациентов за год?

Владимир Бируля: Стоматологическая служба города Пскова представлена двумя стоматологическими поликлиниками – городской и областной – и кабинетами: в областной клинической больнице есть кабинет стоматолога. Ну и все. В основном услуги городу Пскову оказывают две поликлиники. Если взять область, стоматологические услуги оказывают кабинеты и поликлиники 25 районов области и также Великолукская городская стоматологическая поликлиника.

– Охват всех районов?

Владимир Бируля: Да.

– А сколько пациентов в год принимают поликлинические учреждения?

Владимир Бируля: Мы принимаем в год порядка 400 тысяч человек для оказания стоматологической помощи. Это цифра за 2021 год.

– Марина Викторовна, как у вас? Это Псковская стоматологическая поликлиника, которая занимается обслуживанием городского населения?

Марина Черных: Да. Городская стоматологическая поликлиника представлена четырьмя отделениями: два лечебных отделения, в числе которых являются хирургический, дежурный кабинеты, терапевтические кабинеты, детское отделение, в котором тоже есть дежурный кабинет, терапевтические отделения, ортодонтическое отделение, ортопедическое отделение (это отделение платных услуг, в котором проходит зубопротезирование).

Городская стоматологическая поликлиника обслуживает половину городского взрослого населения (это где-то около 77 тысяч населения города Пскова) и все детское население города Пскова, которое на момент 2021 года составляло 44 738 человек. Городская стоматологическая поликлиника оснащена современным, импортным, медицинским оборудованием, медицинской техникой, есть цифровая рентгенология и во взрослой стоматологии, и в детской стоматологии.

– Если говорить об итогах 2021 года, сколько было принято пациентов и какие основные услуги оказывались?

Марина Черных: В городской стоматологической поликлинике за 2021 год было 56 289 посещений взрослой стоматологии, в том числе 1250 человек получили протезы. В детской стоматологии было выполнено 31 197 посещений детского населения.

– С какими заболеваниями, проблемами чаще всего сегодня обращаются в стоматологическую поликлинику?

Марина Черных: Структура стоматологических заболеваний сейчас в основном делится на осложненный и неосложненный кариес. Осложненный кариес – это заболевания пульпы, пульпит, пародонтит, заболевания пародонта. Кстати, во взрослой стоматологии за 2021 год число таких заболеваний ненамного, но снизилось. А в детской стоматологии, наоборот, количество осложненного кариеса растет, причем растет и во временном прикусе, и в постоянных зубах.

– С чем связываете у взрослого населения снижение, а у детского – наоборот?

Марина Черных: Я сама работаю практикующим стоматологом и вижу, что молодые люди сейчас лучше проводят профилактические мероприятия по сравнению со старшим поколением.

– И чаще посещают стоматолога?

Марина Черных: Чаще посещают стоматолога, занимаются профилактикой, гигиеной полости рта. А в детском возрасте такого не происходит. Я не понимаю почему, но в детской практике оставляет желать лучшего профилактическая направленность и гигиена полости рта.

Владимир Бируля: Хочу еще добавить: в Псковской области содержание фтора в воде очень низкое, и поэтому здесь большая распространенность кариеса.

– Помимо лечения зубов, делают ли у нас стоматологические операции?

Марина Черных: Конечно.

– И как часто приходится делать операции? В основном что это?

Владимир Бируля: Да, конечно, делаются операции. Это резекция верхушки корня зуба при хронических периодонтальных заболеваниях, есть пародонтологическая операция – это открытый и закрытый кюретаж, есть пластика деснового края и т. д.

– Это сложные операции? Как часто вам приходится сталкиваться с этим?

Владимир Бируля: В принципе, у нас практически два операционных дня в неделю. И хирурги записывают, и где-то очередь идет уже на две недели вперед.

– Это в основном плановые операции?

Владимир Бируля: Это плановые операции.

– Может быть, были проведены какие-то уникальные операции? Есть ли в памяти особенные случаи?

Владимир Бируля: У вас были?

Марина Черных: У нас в основном рутинная работа, плановые операции. Владимир Леонидович не назвал, но очень большое распространение сейчас занимают операции по удалению ретинированных и дистопированных зубов: это зубы, которые не прорезываются и не прорежутся никогда. Вот их надо удалять.

– Такие есть у взрослых?

Владимир Бируля: Есть.

Марина Черных: Да, и сейчас их количество растет. В силу, наверно, экологии, в силу пищевых пристрастий молодого поколения.

– Как вообще изменились заболевания за последнее время? Вы уже сказали, что кариеса у детей почему-то больше…

Марина Черных: Владимир Леонидович правильно сказал, в Псковской области отсутствует фтор в воде, естественно, минерализация молодой эмали идет медленно, и за то время, пока идет минерализация эмали, вполне естественно, нарушение гигиены полости рта приводит к тому, что идет распространение кариозного процесса.

Лучше с ирригатором

– Если говорить о современных тенденциях в зубной гигиене, что бы вы порекомендовали жителям Псковской области?

Марина Черных: Жителям Псковской области мы бы порекомендовали – все стоматологи это рекомендуют – купить аппарат, так называемый ирригатор. Он не заменяет чистку зубов, но за счет него достигается практически до 95 % гигиены полости рта.

– А что это такое?

Марина Черных: Это аппарат. Он может быть стационарным, подключаться к электрической сети, может быть переносным, который заряжается от батарейки или от аккумулятора. Представляет из себя резервуар с водой. Бывают различные резервуары – от полулитрового до двухлитрового в зависимости от того, какая модификация аппарата. Специальным носиком под давлением на зубы подается вода, и эта струя вымывает все остатки пищи, если добавлены дополнительные эликсиры, то вымывает и микробы, налеты межзубных и всех промежутков, которые были недоступны зубной щетке. Таким образом достигается гигиена зубов плюс идет массаж десневого края – десна укрепляются и парадонтальные нарушения или, например, нарушения слизистой оболочки полости рта, воспалительные процессы быстрее проходят.

Владимир Бируля: Этот аппарат очень важен для тех, кто поставил импланты, потому что импланты любят чистоту. Чтобы под имплантами не скапливались микробы и остатки пищи, эта струя под давлением вымывает все, и получается хороший результат.

– Обычным полосканием это не заменишь?

Марина Черных: Нет.

– Вы сказали, что у нас в воде очень мало фтора.

Владимир Бируля: Да.

– А можно ли этот пробел восполнить современными препаратами?

Владимир Бируля: По-моему, в 2014 году была совместная шведско-российская программа: нам коллеги из Швеции прислали фтористые таблетки, фтористые пасты и щетки, и практически во всех школах районов области была внедрена эта программа. Утром дети приходили в школу, они прямо в классе чистили зубки фтористой пастой, принимали таблетки со фтором, и показатель КПУ (это кариес, пульпит, удаление) у детей стал сравнительно ниже: если на начальном этапе он был где-то 5,6, то уже после двух лет этой программы он становился 2,6 – это норма.

– То есть все-таки профилактические методы существуют.

Владимир Бируля: Да. Это зубные пасты со фтором.

– Это самое простое?

Владимир Бируля: Да. Много программ профилактики еще со времен Советского Союза: фторировали и молоко, и соль, и воду, но фторированная вода, к сожалению, разрушает металлические трубы, поэтому от этого отходят.

Марина Черных: В детской практике мы используем препараты для фторирования зубов. Они разные: есть фторлаки, но это уже ретро, мы их не очень используем, потому что они токсичные, но существуют современные препараты, которые можно после чистки зубов гигиенистом или после обычной чистки зубов нанести на зубы – они покрываются пленочкой, фтор внедряется в разрушенные места эмали, и так достигается запечатывание разрушенных мест эмали и дело не доходит до кариеса. Есть такая профилактическая процедура, в детской практике она используется.

Но в основном это платная процедура: материал дорогостоящий. Ну а на ДМС-приеме, на приеме по программе госгарантий мы иногда используем фторирование зубов.

Рыба ищет, где глубже…

– Стоматология в Псковской области и в Пскове разделяется на платные, частные услуги и государственные. На ваш взгляд, существует ли в вашей сфере проблема оттока кадров из государственной сферы в частную? И второй вопрос: в городе около 400 тысяч жителей обращаются в государственную стоматологию – а сколько являются клиентами платников?

Владимир Бируля: Начнем, наверно, с первого: врачи работают в системе ОМС, и в каждой поликлинике существуют еще и платные услуги, согласно 1006-му постановлению правительства об оказании платных медицинских услуг. Здесь есть небольшое разделение. Некоторые клиники как бы совмещают. Как получается? Доктор отработал на приеме ОМС, обязательного медстрахования, и ему выдаются платные талончики. В других учреждениях разделенный прием: есть платные кабинеты, которые оказывают только платные услуги, и есть кабинеты ОМС, которые оказывают услуги согласно территориальной программе госгарантий.

По поводу кадров: приходят целевики, молодые доктора, которым мы давали целевое направление пять лет назад. Они устраиваются в поликлинику. Согласно договору, они должны отработать минимум три года, но за эти три года они только набьют руку и начнут более-менее работать. И когда они уже встали на крыло, то, естественно, уходят туда, где больше зарабатывают, в платные клиники.

– Уходят они туда по каким причинам? Несопоставимый уровень зарплат?

Владимир Бируля: Да. Как везде.

– Есть стереотип, когда люди говорят, что в бесплатной медицине используемые материалы не очень качественные, дешевые, поэтому, скорее, идут в кабинет по платному талончику, чем к бесплатному врачу. Так это или не так?

Владимир Бируля: Думаю, это не так. Конечно, в платных кабинетах используются более дорогостоящие материалы и более дорогостоящее оборудование, потому что система ОМС с тарифом 160 рублей за одну условную единицу не позволяет нам приобрести такие материалы, которые применяются в платных услугах. Но тем не менее все зависит от доктора. Если, допустим, доктор работает на приеме ОМС, а вторую половину работает на платном приеме, в принципе, здесь материал не имеет значения. Все зависит от доктора и от его ручек.

– От того, как качественно произведена сама услуга?

Владимир Бируля: Да.

Марина Черных: Любой доктор-стоматолог на приеме по ОМС, если он себя уважает и является хорошим профессионалом, по-другому работать не будет: он если работает на платном приеме и работает по программе госгарантий – он делает одно и то же.

– Раз заговорили о кадровом вопросе, хотелось бы спросить: какие специалисты сегодня работают в области, в городе, каких кадров не хватает?

Владимир Бируля: К сожалению, из университета или института на данный момент выходит врач-стоматолог общей практики. У него есть свой профессиональный стандарт, чем он должен заниматься: он может лечить зубы, может удалять зубы (несложные удаления), может протезировать до трех единиц съемными протезами – вот и весь функционал врача-стоматолога общей практики. Дальше идет специалитет: это врач – стоматолог-хирург, врач – стоматолог-ортопед, врач-стоматолог детский и врач-ортодонт. Это уже специалисты, они оказывают специализированную стоматологическую помощь. Для того чтобы получить квалификацию врача-специалиста, нужно закончить еще ординатуру. В зависимости от специальности ординатура – от одного до трех лет.

Марина Черных: Это долгосрочные проекты. Поэтому врачей-специалистов, например детских стоматологов или стоматологов-хирургов, ортодонтов, катастрофически не хватает: надо учиться семь лет. Врачи общей практики есть, но каждый врач общей практики мечтает быть генералом и хочет закончить ординатуру. Поэтому кто-то отрабатывает три года – уходит в ординатуру, кто-то получает целевую ординатуру. Происходит ротация кадров.

– Сколько врачей не хватает для того, чтобы все работали в нормальном режиме?

Владимир Бируля: Наверно, в каждой из наших поликлиник четыре ставки точно свободны. Что касается области, то там вообще катастрофа.

– Мы о районах сейчас говорим?

Владимир Бируля: Да, о районах области. Сейчас в восьми районах области практически нет врачей-ортопедов, значит, не оказываются услуги зубопротезирования. Большинство зубных врачей, которые сейчас работают в районах, имеют среднее образование. И врач-стоматолог без предоставления жилья просто не поедет в район работать. К этому нужно подходить комплексно с главами регионов и районов, чтобы они предоставляли жилье, или как-то решать вопрос, чтобы хотя бы заманить туда стоматологов.

Исправляй прикус смолоду

– Можно ли на сегодняшний день в государственном учреждении получить бесплатно протезирование?

– К сожалению, нет. С 2004 года, по-моему, когда вышел закон о монетизации, пенсионерам и всем льготникам зубопротезирование включили в эти 600 рублей, которые получают пенсионеры, в том числе и на зубопротезирование. Сейчас в Псковской области есть программа зубопротезирования пожилого населения. Здесь соцстрах заключает с нами договор, и мы исполняем работу по протезированию: на каждого пенсионера где-то по 15 тысяч.

– Через органы соцзащиты?

Владимир Бируля: Через соцзащиту.

– Есть такая практика, что пенсионер может обратиться в органы соцзащиты.

Владимир Бируля: Да, при определенных условиях, если у него пенсия ниже двух прожиточных минимумов и т. д.

– Но об этом компетентно ответят уже в органах соцзащиты.

Владимир Бируля: Да, мы только исполняем.

– По поводу соцзащиты: там очередь просто вообще!

Марина Черных: Очередь большая.

Владимир Бируля: Мы к этому отношения не имеем. Если посмотреть по годам, получается, каждый год на область выделяется порядка 2,5-3 млн. Разделите на 15 тысяч – и что у нас получится, сколько человек в год мы можем запротезировать?

– Когда пациентов перевели в раздел клиентов, а врачей стали оказывать услуги и работать по протоколу, стали поступать жалобы: люди в государственных стоматологических поликлиниках не очень довольны общением с врачами, часто сталкиваются с пренебрежением и хамством. Особенно от этого страдают пенсионеры: понятное дело, они стараются сделать максимум за минимальную денежку и не все могут потянуть. Объективно доктора сталкиваются с человеком в состоянии боли и дискомфорта, и понятно, что человек находится в раздрае. Но раз уж нас поставили в такие условия, может быть, проработка на уровне медперсонала клиентоориентированности, стрессоустойчивости, более человеческого отношения к пациенту могла бы увеличить поток даже на платные услуги в госполиклиники: ценник в государственных поликлиниках все-таки пониже.

Марина Черных: Не чуть-чуть, нормально пониже.

– Да. Но десять раз подумаешь, кому понести деньги за зубы.

Марина Черных: Наверно, все-таки этот вопрос можно было задать несколько лет назад. Почему пациентов называют клиентами и почему это является медицинской услугой? Потому что сейчас вся медицинская помощь оплачиваемая, неважно как – из кармана пациента или посредством ОМС, страховой компании. Это оплачиваемая услуга. Если помощь оплачивается, значит, она называется услугой, подпадает под закон о защите прав потребителя. Это к тому, почему теперь у нас не медицинская помощь, а услуга. Что касается пациентоориентированности и хамства…

Владимир Бируля: Это от врача зависит.

Марина Черных: Во-первых, от врача зависит. Зубная боль признана одной из самых болезненных. И человек с этой болью более раздражен, чем если бы это была соматика. Естественно, он раздражен, а если еще и врач раздражен, тут такое совпадение, скажем так. Но последние тенденции говорят о том, что приходят молодые доктора, у них совсем другое отношение, другая мотивация, и поэтому я не наблюдаю хамства, например, в своем учреждении. Сейчас в детской стоматологии в основном молодой коллектив – никаких жалоб по поводу того, что нахамили мамочке или ребенка не так полечили, уже несколько лет нет.

– Подтверждаю.

Марина Черных: Спасибо.

– В западных фильмах родители постоянно откладывают на брекеты детям. Насколько необходима установка брекетов для профилактики дальнейшего здоровья зубов или прикуса?

Марина Черных: Современная тенденция такова: чтобы человеку жилось хорошо, в том числе чтобы были решены проблемы шейного остеохондроза, надо носить брекеты и исправлять прикусы. Я хочу сказать, что проявление неправильной постановки зубов или неправильного прикуса проявляется, когда начинается сменный прикус.

В детской стоматологии на Сиреневом по программе госгарантий работают ортодонты и применяют съемную технику: это пластиночки, которые исправляют прикус уже в возрасте с шести до 14 лет. Бывают, конечно, случаи, когда этого недостаточно, и тогда ортодонты предлагают брекеты: это несъемная техника, она не является услугой, которая входит в программу госгарантий, это платная услуга, достаточно дорогостоящая из-за самого расходника, брекет-системы. Это бывает, может быть, на современном уровне даже в большей степени, чем было раньше. Но в основном 50 % неправильных прикусов исправляются съемной техникой в подростковом возрасте.

– А есть ли смысл в брекетах для взрослого населения?

Марина Черных: Конечно.

Владимир Бируля: Да, конечно.

Марина Черных: Если, например, прикус изначально неправильный, при подготовке к протезированию, особенно при подготовке к протезированию имплантами, это сейчас очень востребовано.

Владимир Бируля: Дело в том, что в советское время на это закрывали глаза, и это проблемой не было. Да, были, конечно, аппаратные методы лечения. Брекетов тогда еще не было: думаю, что брекеты появились в 90-х годах.

Марина Черных: Да, где-то так.

Владимир Бируля: Лучше, конечно, исправить патологию в детском возрасте, с шести до 14 лет: челюстно-лицевой скелет девочки формируется до 14 лет, парня – чуть-чуть побольше, до 17 лет, и поэтому, пока кость мягкая, там можно все исправить. У взрослых это двигается, но чуть-чуть подольше, может быть, вот и все.

– А от качества брекетов что-нибудь зависит?

Владимир Бируля: Все они, в принципе, нормальные. Есть лингвальные брекеты, есть вестибулярные брекеты, есть и пластиковые, и золотые, железные.

– Как кошелек позволяет, да?

Марина Черных: Да.

Вы в какой очереди?

– По поводу экстренной помощи: как сегодня оказывается услуга? Если у человека в ночи резко заболели зубы, что делать, куда бежать?

Владимир Бируля: Резко сразу зубы в ночи заболеть не могут, этому предшествует какой-то период…

– Пара недель: кажется, что отпустит.

Владимир Бируля: Да.

Марина Черных: Народ у нас терпеливый.

Владимир Бируля: Поликлиники работают с 8:00 до 20:00. В ночное время у нас, к сожалению, неотложную стоматологическую помощь не оказывают. В больших городах – да, там есть клиники, которые работают, но не государственные, а в основном частные: они оказывают неотложную помощь.

– Если экстренная боль, как попасть к врачу?

Владимир Бируля: У Марины Викторовны и у нас есть дежурный кабинет, который принимает по неотложной помощи. Это не экстренная: неотложная, когда нет угрозы жизни пациента, а экстренная – когда есть угроза жизни пациента. Если что-то угрожает жизни пациента, то здесь, естественно, челюстно-лицевой стационар – и все. А неотложка оказывается в дежурных кабинетах.

Марина Черных: По обращаемости.

Владимир Бируля: По обращаемости, в порядке очереди. Заболел зуб – ты приходишь в регистратуру и говоришь: «У меня болит зуб». Регистратор вас отправляет в дежурный кабинет, дежурный кабинет ставит диагноз, который нужно: если нужно зуб раскрыть, они раскрывают по поводу осложненного кариеса, если зуб удаляется – значит, делают рентген, смотрят, ставят диагноз, направляют в хирургический кабинет.

– Но есть шанс в этот же день получить помощь?

Владимир Бируля: Да, конечно!

Марина Черных: Конечно. По субботам-воскресеньям то же самое, только в первую смену.

Владимир Бируля: С восьми…

Марина Черных: До трех, в детской практике в том числе.

– Если требуется рентген, он платный для пациента?

Владимир Бируля: Нет. Рентген входит в программу ОМС и, в принципе, всегда бесплатный. Если же нужно более точное или обширное исследование, допустим ортопантограмма или компьютеро-лучевая томограмма, то это платно. А прицельный рентгеновский снимок входит в перечень бесплатных услуг.

– До сих пор ли у поликлиник собираются очереди с 4-5 утра, чтоб попасть к врачу?

Владимир Бируля: Нет.

– И есть ли шансы, если ты придешь днем, получить не неотложную, а обычную помощь?

Марина Черных: Плановую.

Владимир Бируля: В связи с сегодняшней ситуацией, с санэпидобстановкой запись в поликлинику производится на 14 дней вперед по телефону регистратуры, есть электронная запись – это инфоматы, сайт «Госуслуги» и сайт k-vrachu.ru. Телефон 122 сейчас не работает, он только для ковидных. Первое – это телефон регистратуры учреждения, могу сказать свой: 56-58-88. Марина Викторовна?..

Марина Черных: 66-89-90 – это регистратура взрослого отделения. Регистратура детского отделения – 29-11-12.

Владимир Бируля: Сайт k-vrachu.ru, сайт «Госуслуги» и инфомат в холле поликлиники.

– То есть не надо в пять утра приходить?

Марина Черных: Нет.

Владимир Бируля: Ну а сейчас никто и не приходит. Сначала было…

Марина Черных: С конца 2019 года этих очередей нет.

Владимир Бируля: Да. Соседи в домах напротив радуются.

– Появился не так давно, пару недель назад, региональный портал k-vrachu.pskov.ru, и к этому порталу присоединились, помимо обычных поликлиник, стоматологии в Пскове – и на Сиреневом бульваре, и на Октябрьском проспекте. Как много людей пользуется электронной возможностью попасть в стоматологию?

Владимир Бируля: Мы не меньше 30 % талонов согласно приказу комитета здравоохранения должны подавать на электронную запись. Если у нас принимает пять врачей (приблизительно, примерно), то где-то 30 % от этого приема мы должны выкинуть на электронку. Мы просто отдаем им метки, талоны в кол-центр – они уже распределяют это электронно: сразу же и в инфомат, и на сайт k-vrachu.ru, и на «Госуслуги» – и везде выскакивает табличка, где есть свободные метки и занятые.

Марина Черных: Другими словам, воспользуется этой записью именно такое количество людей, каково количество открытых окон.

– Пользуются?

Марина Черных: Удаленная запись к стоматологу очень востребована, эта квота номеров выбирается буквально в считаные минуты.

Владимир Бируля: Но, к сожалению, по статистике, где-то процентов 10 этих номеров, которые записаны удаленно по электронной записи, просто не приходят и не предупреждают врача о том, что…

Марина Черных: Что не придут, да.

– Во многих поликлиниках есть известная проблема, когда люди записались через регистратуру, через «Госуслуги», пришли на диспансеризацию, и три очереди собираются в одну. Есть ли в стоматологии проблема параллельных очередей?

Владимир Бируля: Не очень понял вопрос.

– «Вы по живой очереди или по записи?» – спрашивают иногда в поликлиниках.

Марина Черных: А, нет, у нас идет разделение потоков, т. е. плановая помощь – это отдельно, а запись по обращаемости, дежурная служба – это совсем другой кабинет.

«Зубастый» ум

– Мы поговорили о распространенных заболеваниях зубов. Какие еще болезни распространены в регионе?

Марина Черных: Заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта. Кстати, они за 2021 год немного подросли.

– С чем это связано?

Марина Черных: С проявлениями и с осложнениями после ковида, к сожалению.

Владимир Бируля: Если взять механизм, то ковид нарушает микроциркуляцию в том числе и в полости рта, и в сосудах, и от этого получается заболевание.

– А что происходит в полости рта?

Марина Черных: Воспалительные процессы слизистой оболочки полости рта и пародонта, воспалительные процессы.

Владимир Бируля: Гингивиты, пародонтиты и т. п. – все эти заболевания.

– Их число тоже подросло?

Марина Черных: Подросло.

– Чем грозит человеку, если он не будет вообще лечить зубы? Может ли это привести к тяжелым заболеваниям?

Владимир Бируля: Если только желудочно-кишечного тракта.

Марина Черных: Нет, не скажи. Во-первых, в полостях, кариозных полостях зубов селится микроб, который разрушает миокард, поэтому может привести к заболеваниями сердца. Естественно, отсутствие зубов приводит к нарушениям желудочно-кишечного тракта, плюс еще нарушается функция височно-нижнечелюстного сустава: это сустав, который двигает нашу нижнюю челюсть, а этот сустав у нас является манифестным, он сразу говорит о том, что он, во-первых, поражен и поражены суставы шейных позвонков, т. е. сразу нарушается осанка, которая может привести к сколиозу и шейному остеохондрозу. Поэтому стоматология – профессия очень нужная.

Владимир Бируля: Да. Дело в том, что у нас нижняя челюсть свободная, висит только на этом суставе и держится на четырех жевательных мышцах. И в принципе, при отсутствии зубов занижается межальвеолярная высота, естественно, сустав выходит вперед, и отсюда все эти проблемы.

– Где-то было написано, что еще, помимо всего, что вы перечислили, это сказывается на деятельности и на скорости реакций мозга.

Марина Черных: Конечно, там же зажимаются суставы, сосуды.

– Просто если ты с зубами, то ты элементарно умнее.

Марина Черных: Ну наверно.

Владимир Бируля: Наверно, умнее, да.

– Неважно, с какими зубами, да? Со своими или с вставными.

Марина Черных: Да, конечно, чтоб не было зажатых сосудов и нервов, которые являются в том числе и для мозга кровоснабжением и иннервацией.

– Заключительный вопрос – о профилактике. Не есть сладкое – это единственный способ избежать кариеса?

Владимир Бируля: И чистить зубы. Правильно чистить, самое главное.

– Правильно – это долго, тщательно?

Владимир Бируля: Да.

– Обязательно ли для этого покупать электрическую зубную щетку? Все рекламируют.

Владимир Бируля: Нет, не обязательно.

Марина Черных: Электрическая щетка – это аттракцион для маленьких детей и щетка для ленивых.

– А сладкое? Обязательно от сахара отказываться?

Владимир Бируля: Я думаю, что в меру, потому что тут механизм какой? Дело в том, что в полости рта есть определенная кислотность, pH среды и слюны. Здесь многое зависит от концентрации ферментов в слюне – раз. Второе: при приеме сладкого pH понижается, то бишь кислотность слюны понижается, и микробы начинают быстреньком кушать зубик и то, что связано с пародонтом. Это называется кривая Стефана, по-моему.

– Жвачки без сахара помогают чем-то?

Владимир Бируля: Жвачки вообще помогают, потому что это является механической чисткой зубов.

Марина Черных: Я училась давно в институте, но до сих пор это очень актуально: нас учили на детской стоматологии, что, например, леденец или конфета не так страшны для детских зубов, как печенье или сухарь, которые размокают в полости рта и прилипают к эмали зубов. И когда прилипшая булка начинает свое разрушительное действие для эмали – это всегда хуже, чем если ребенок съест конфетку и сахар смоется слюной с поверхности зуба.

– Булки и печенье вредны не только для фигуры, но и для зубов. Лично я узнала много нового и интересного, спасибо большое! Разрешите еще раз поздравить вас с профессиональным праздником, поменьше вам пациентов с серьезными заболеваниями, ну и, конечно, хорошей работы и здоровья – в первую очередь вам тоже.

Владимир Бируля, Марина Черных: Спасибо большое.

Владимир Бируля: Хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить все стоматологическое сообщество Псковской области и вообще всей России, пожелать им крепкого здоровья, терпения, белоснежных улыбок их пациентов, ну и всего самого лучшего.

Марина Черных: Присоединяюсь: и благодарных пациентов.