Один человек погиб в результате опрокидывания аэросаней около острова Залита

17:46, 15 февраля 2022, ПАИ

Один человек погиб 15 февраля в результате опрокидывания аэросаней около острова Залита, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По предварительным данным, люди на аэросанях ехали по льду реки Большая Толба хоронить своего знакомого на остров Залита. По пути аэросани опрокинулись и частично ушли под воду, в результате чего люди ушли под лёд и начали тонуть. По имеющейся на данный момент информации, один из пассажиров не смог выплыть и утонул.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Выживших доставил на остров местный житель, у которого оказалось судно на воздушной подушке.

На месте происшествия работают все оперативные службы: сотрудники АСС, МЧС, полиции, прокуратуры, бригада скорой медицинской помощи. Также на место прибыло руководство аварийно-спасательной службы. Завтра засветло будут организованы работы по поиску погибшего.