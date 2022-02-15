Организация движения на пересечении улиц Советской и Вокзальной в Пскове изменится 19 февраля
В связи с проведением капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове для обеспечения безопасного движения общественного транспорта на период закрытия улицы временно будет изменена схема организации движения на пересечении улиц Советской и Вокзальной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.
С 19 февраля участок улиц Советской и Вокзальной при движении от улицы Ротной в сторону железнодорожного вокзала будет переведен в разряд главной дороги.
Администрация Пскова просит учесть эту информацию и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.
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