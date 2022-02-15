Автомобиль BMW загорелся на ходу в Пскове

17:56, 15 февраля 2022, ПАИ

Автомобиль BMW загорелся на ходу в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Инцидент произошел 15 февраля около пяти часов дня на улице Чудской.

По словам женщины, ехавшей за рулём автомобиля, иномарка загорелась прямо на ходу. Другие водители останавливались и пытались потушить пламя автомобильными огнетушителями, но у них не получилось.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.