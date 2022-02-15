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Происшествия

Автомобиль BMW загорелся на ходу в Пскове

Автомобиль BMW загорелся на ходу в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». 

Инцидент произошел 15 февраля около пяти часов дня на улице Чудской. 

По словам женщины, ехавшей за рулём автомобиля, иномарка загорелась прямо на ходу. Другие водители останавливались и пытались потушить пламя автомобильными огнетушителями, но у них не получилось.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются. 

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