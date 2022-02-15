Мужчина скончался за рулём «Фольксвагена» в Псковском районе
15 февраля на дороге Псков – Изборск в районе деревни Уграда «Фольксваген» вылетел в кювет, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительным данным, водителю стало плохо и он потерял управление. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Предполагается, что он скончался в ходе движения.
На месте работают сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
15 февраля 2022
Владелец ушедших под воду аэросаней в Псковском районе купил их несколько месяцев назад