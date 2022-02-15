Медработники получат дополнительные выплаты за раннее выявление онкозаболеваний

19:51, 15 февраля 2022, ПАИ

Медицинские работники получат дополнительные выплаты за раннее выявление онкологических заболеваний. Соответствующий приказ опубликовал Минздрав России.

Документ регламентирует порядок и условия денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологии при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Стимулирующие выплаты направлены на увеличение числа впервые выявленных злокачественных новообразований у пациента на ранних стадиях с целью оказания ему своевременной медицинской помощи.

За каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, подтверждённого при дальнейших исследованиях, 500 рублей получит врач, ответственный за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации (за исключением руководителя медорганизации), 250 рублей – медицинский работник, направивший пациента на осмотр врача-онколога, а также 250 рублей – медработник, осуществивший своевременное установление диспансерного наблюдения за пациентом с онкологическими заболеваниями. Правительство Российской Федерации на 2022 год выделило 155 млн рублей на стимулирующие выплаты данным категориям специалистов.

Также в соответствие с приказом устанавливается алгоритм взаимодействия медицинских организаций и территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Распределение средств по медицинским организациям будет осуществляться территориальными фондами обязательного медицинского страхования, а выплаты медицинским работникам будут поступать ежемесячно.