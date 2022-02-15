Подготовку к пожароопасному сезону обсудили в России

23:59, 15 февраля 2022, ПАИ

Заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совещание с субъектами Российской Федерации по подготовке к пожароопасному сезону, сообщается на сайте кабмина.

В режиме видеоконференции участники совещания подвели итоги пожароопасного сезона 2021 года и обсудили меры по повышению эффективности охраны лесов от пожаров в текущем году. В заседании приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, губернаторы субъектов Российской Федерации, представители МЧС, Минсельхоза, Рослесхоза, Росгидромета, Россельхознадзора, «Авиалесоохраны».

Виктория Абрамченко констатировала, что 2021 год был значительно тяжелее, чем 2020-й. «Основной причиной возникновения ландшафтных пожаров является человек. Зная это, мы должны принять все необходимые меры. Существенно повысить ответственность за поджоги. Во-вторых, залогом успеха в борьбе с ландшафтным пожаром является его тушение в первые сутки. Это значит, что система обнаружения пожаров должна работать быстрее и эффективнее», – сказала вице-премьер.

Она сообщила, что президент страны принял решение об увеличении с 2022 года в 2,4 раза ежегодного объёма субвенций из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров (с 6 млрд до 14,2 млрд рублей).

Также Правительство уже приняло ряд мер для исправления ситуации с лесными пожарами. В частности, предусмотрена обязанность арендаторов лесных участков тушить лесные пожары. Кроме того, внесены изменения в Государственную программу развития сельского хозяйства, запрещающие предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, которые допустили нарушение требований пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения.

Виктория Абрамченко также анонсировала законопроект, направленный на повышение ответственности граждан и должностных лиц за нарушение требований пожарной безопасности и причинение ущерба лесным насаждениям.