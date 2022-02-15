Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подготовку к пожароопасному сезону обсудили в России

Заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совещание с субъектами Российской Федерации по подготовке к пожароопасному сезону, сообщается на сайте кабмина.

В режиме видеоконференции участники совещания подвели итоги пожароопасного сезона 2021 года и обсудили меры по повышению эффективности охраны лесов от пожаров в текущем году. В заседании приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, губернаторы субъектов Российской Федерации, представители МЧС, Минсельхоза, Рослесхоза, Росгидромета, Россельхознадзора, «Авиалесоохраны».

Виктория Абрамченко констатировала, что 2021 год был значительно тяжелее, чем 2020-й. «Основной причиной возникновения ландшафтных пожаров является человек. Зная это, мы должны принять все необходимые меры. Существенно повысить ответственность за поджоги. Во-вторых, залогом успеха в борьбе с ландшафтным пожаром является его тушение в первые сутки. Это значит, что система обнаружения пожаров должна работать быстрее и эффективнее», – сказала вице-премьер.

Она сообщила, что президент страны принял решение об увеличении с 2022 года в 2,4 раза ежегодного объёма субвенций из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров (с 6 млрд до 14,2 млрд рублей).

Также Правительство уже приняло ряд мер для исправления ситуации с лесными пожарами. В частности, предусмотрена обязанность арендаторов лесных участков тушить лесные пожары. Кроме того, внесены изменения в Государственную программу развития сельского хозяйства, запрещающие предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, которые допустили нарушение требований пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения.

Виктория Абрамченко также анонсировала законопроект, направленный на повышение ответственности граждан и должностных лиц за нарушение требований пожарной безопасности и причинение ущерба лесным насаждениям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

15 февраля 2022

Подготовку к пожароопасному сезону обсудили в России
15 февраля 2022

В районах Псковской области почтили память воинов-интернационалистов
15 февраля 2022

В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавируса

15 февраля 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Стройки года

15 февраля 2022

1 марта Троицкий мост в Пскове закроется на реконструкцию

15 февраля 2022

Открылась продажа билетов на авиарейсы из Пскова в Анапу

15 февраля 2022

Великолукские студенты побывали на экскурсии на предприятии «Велторф»
15 февраля 2022

За неделю псковский кол-центр единой службы «122» принял более 6500 звонков

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...