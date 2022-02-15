Регионы России на 93% обеспечены лесопожарной техникой

23:05, 15 февраля 2022, ПАИ

Обеспеченность субъектов РФ необходимой лесопожарной техникой составляет почти 93 %. Об этом шла речь на совещании по подготовке к пожароопасному сезону, сообщается на сайте правительства.

В рамках национального проекта «Экология» за счёт средств федерального бюджета закуплено более 43 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования. В первоочередном порядке оснащаются наиболее пожароопасные регионы. В текущем году будет закуплено ещё 7 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, федеральные средства на тушение пожаров доведены до всех регионов. Сейчас нанимаются сотрудники лесопожарных служб, закупается обмундирование, формируются технические задания для авиационных услуг.

«Особое внимание главам всех регионов нужно обратить на недопустимость снижения регионального финансирования охраны лесов от пожаров в связи с выделением дополнительных средств из федерального бюджета», – подчеркнул Александр Козлов. Также необходимо провести работу по сокращению зон контроля лесных пожаров с учётом аналитической оценки горимости региона, сформировать сводные планы тушения лесных пожаров, предусмотрев при их составлении обязательное участие арендаторов в тушении лесных пожаров. Спикер отметил, что сводные планы будут проверять вместе с прокуратурой «и в итоге обязательно будет проведён разбор полётов». Он добавил, что на лесопожарной обстановке сказываются как аномальные погодные явления, так и системные сбои в работе.

По данным Росгидрометцентра, в марте с учётом анализа погодных условий на территории Российской Федерации предпосылки к формированию классов высокой и чрезвычайной опасности отсутствуют.

В 2021 году в Псковской области было приобретено более 60 единиц техники и 570 единиц оборудования для тушения лесных пожаров.