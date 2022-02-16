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День разведки ВМФ России отмечается 16 февраля

16 февраля в российских Вооруженных силах отмечается День разведки Военно-Морского Флота РФ, установленный приказом главкома ВМФ России № 41 от 30 января 1998 года.

Дата 16 февраля определена в качестве годового праздника морских разведчиков в связи с тем, что в этот день в 1938 году приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата Военно-Морского Флота.

Хотя морская разведка имеет более давнюю историю – дату её создание относят к концу XIX века, но изначально она входила в состав военной разведки российской армии. Как самостоятельная разведывательная служба ВМФ она была создана как раз в 1938 году и с тех пор является важным звеном вооруженных сил страны и одной из старейших разведывательных служб России.

Сейчас это силовое ведомство носит название – Разведывательное управление Главного штаба ВМФ (РУ ГШ ВМФ), специалисты которого выполняют задачи по сбору информации о местах дислокации, вооружении, численном составе, предполагаемых намерениях противостоящих частей и подразделений группировки противника.

Полученные разведчиками данные используются командованием для оценки обстановки и принятия решения для ведения боевых действий. Начальник руководит всеми силами и средствами оперативной и агентурной разведки флота.

Для осуществления разведывательной деятельности создаются наблюдательные пункты, разведдозоры, разведгруппы, поисковые группы для действий на линии соприкосновения и действий в тылу противника.

Военнослужащие разведподразделений постоянно совершенствуют навыки своей работы на учениях и тренировках. В ходе учебных мероприятий особое внимание уделяется практическому применению разведчиками современных технических средств разведки. Ведь разведчик должен хорошо знать вооружение и тактику действий подразделений и частей противника, быть физически и профессионально подготовленным.

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