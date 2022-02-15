В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавируса

22:34, 15 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавируса — на территории Плюсского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов в деревне Погорелово. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в регионе выявили 84 116 случаев COVID-19, в том числе 880 — за минувшие сутки. В настоящее время на лечении от коронавируса находятся 9 354 пациента, из них 8 814 - на амбулаторном.

Выздоровели 73 584 жителя региона, из них 134 — за прошедшие 24 часа. Умерли 1511 пациентов псковских медучреждений.