После домашних родов москвичка выбросила младенца в окно

08:10, 16 февраля 2022, ПАИ

15 февраля около 21:00 после домашних родов 30-летняя москвичка завернула своего новорождённого сына в пакет и выбросила с четвёртого этажа дома на Ставропольской улице, сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Младенец и женщина госпитализированы. «Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту», - отметили в ведомстве.