После домашних родов москвичка выбросила младенца в окно
15 февраля около 21:00 после домашних родов 30-летняя москвичка завернула своего новорождённого сына в пакет и выбросила с четвёртого этажа дома на Ставропольской улице, сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.
Младенец и женщина госпитализированы. «Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту», - отметили в ведомстве.
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