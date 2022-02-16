Водитель фуры Великолукского мясокомбината погиб в ДТП в Опочецком районе

08:28, 16 февраля 2022, ПАИ

Водитель фуры Великолукского мясокомбината погиб в ДТП в Опочецком районе, сообщает корреспондент газеты «Красный маяк».

ДТП произошло 15 февраля около полуночи на трассе Санкт-Петербург - Киев между Опочкой и деревней Гривы. 49-летний водитель, по-видимому, не справился с управлением либо заснул, и автомобиль съехал в кювет, где врезался в берёзу. Мужчина за рулём погиб на месте.

К месту ДТП прибыл представитель мясокомбината, он поставил свой автомобиль на обочину, а около трёх часов ночи в неё врезалась проезжавшая мимо машина. Автмобиль оказался в кювете, однако никто не пострадал.