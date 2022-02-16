До +5 градусов ожидается сегодня в Пскове

08:45, 16 февраля 2022, ПАИ

16 февраля в Псковской области днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью пройдёт дождь. На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный, ночью до сильного. Температура по области 0...+5 градусов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове температура днем +3...+5, ночью +1...+3. В Великих Луках температура +1...+3 градуса.