Псковские школьники смогут принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности

09:11, 16 февраля 2022, ПАИ

Всероссийская онлайн-олимпиада для учеников 1–9 классов начнётся 1 марта и пройдет на платформе Учи.ру. Принять участие в ней можно в течение месяца до 31 марта, сообщили Псковскому агентству информации в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Задания олимпиады на конкретных примерах из повседневной жизни объясняют, в чем заключается рациональная модель финансового поведения. Они помогут научиться распознавать приёмы мошенников и маркетинговые уловки, а также планировать личные сбережения и расходы, безопасно пользоваться картой. Отдельные блоки задач посвящены развитию предпринимательских качеств и бережному отношению к природе.

Участники и победители смогут пополнить свои портфолио сертификатами и грамотами, которые появятся в их личных кабинетах на Учи.ру.

Откроет онлайн-урок первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, который прочитает лекцию на тему «Кто есть кто на финансовом рынке». Начало урока – 1 марта в 09:30 по московскому времени. Трансляция пройдет при поддержке социальной сети «ВКонтакте»: в сообществе Банка России можно будет задать вопрос спикеру. Кроме этого, присоединиться к трансляции можно будет на странице урока и в личных кабинетах учителей и учеников 6–11 классов на Учи.ру.

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина России, НИФИ, Минэкономразвития России, Ассоциации развития финансовой грамотности в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, в 2021 году в олимпиаде приняли участие более 800 тысяч школьников.