Испытателя электромашин, криптокопирайтера и тайного покупателя искали псковские работодатели в феврале

09:12, 16 февраля 2022, ПАИ

С начала года работодатели Псковской области разместили более 4 000 новых вакансий. Компании массово ищут кассиров, консультантов, администраторов, курьеров, водителей и работников из сферы фитнеса и красоты. При этом с начала месяца работодатели искали и необычных и редких специалистов, сообщает hh.ru.

Несколько редких вакансий касается рабочего и обслуживающего персонала. Например, требуется проводник пассажирских вагонов. Зарплата - от 40 тысяч рублей на руки.

Еще один пример вакансии, которая встречается редко, – испытатель электрических машин, аппаратов и приборов, от 25 тысяч рублей до вычета налогов. Работодатель среди прочего гарантирует возможность получить бесплатное обучение. «Можно повысить разряд, получить вторую профессию, пройти школу мастера или молодого инженера», - отмечает компания.

Пандемия усилила процесс дистанцирования, в обществе растет спрос на домашний персонал. Все чаще становятся нужны специалисты, которые могли бы позаботиться о детях или больных родственниках, например няня-домработница на зарплату до 40 тысяч рублей на руки.

Работодатели из швейной отрасли ищут конструктора-модельера и готовы платить от 40 тысяч рублей до вычета налогов. В должностные обязанности войдет: конструирование моделей женской одежды из текстильных и трикотажных материалов, а также создание и градация лекал одежды по эскизу дизайнера.

Научная сфера также требует новых работников. ИТ-компании нужен консультант поиска по математике и физике. Работодателю нужен человек с опытом научно-исследовательской деятельности и работы с материалами из области математики и физики. Также компания отмечает, что возможны варианты с удаленной работой и частичной занятостью, можно совмещать с учебой или другой работой. Также работа доступна для соискателей с инвалидностью. Другой компании требуется лаборант, который будет работать с микроорганизмами 3-4 группы патогенности.

Копирайтер со знанием английского языка, пишущий о криптовалюте, от 20 тысяч рублей на руки, также работодатель обещает, что кроме оклада работник будет получать мотивационную часть, которая зависит от количества переведенных статей и копирайтинга.

Тайный покупатель нужен ИТ-компании. Будущий сотрудник будет добывать сведения об организациях. Компания гарантирует, что работник сможет самостоятельно планировать время выполнения задач, при надобности совмещать работу и учебу.