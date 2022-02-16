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Общество

55,5 тысячи рублей хотят получать россияне на пенсии

Россияне в среднем оценивают стоимость необходимых благ для полноценной жизни на пенсии в 55,5 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании СберНПФ. Об этом пишет газета «Известия».

Наибольшую сумму указали жители Москвы (83,9 тыс.), а наименьшую — Астраханской области (42,1 тыс.). Основными приоритетами респонденты назвали качественную медицину, наличие собственной квартиры или дома, современной бытовой техники и полноценное питание.

Существенные различия наблюдаются у опрошенных в зависимости от пола и возраста. Мужчинам в среднем необходимо 60 тыс. рублей в месяц, а женщинам — 51 тыс. Молодежь до 30 лет также хочет иметь на пенсии доход в 60 тыс., а те, кто уже вышел на заслуженный отдых (60+), считают достаточной ежемесячную сумму в 33 тыс. рублей.

Наибольший доход на пенсии хотели бы иметь москвичи (83,9 тыс. рублей в месяц), петербуржцы (77,4 тыс.), хабаровчане (74,6 тыс.), владивостокцы (73,8 тыс.) и тюменцы (68,8 тыс. рублей). Дешевле всего набор необходимых благ оценивают астраханцы (42,1 тыс.), пензенцы (42,9 тыс.), саратовцы (43,3 тыс.), челнинцы (45,3 тыс.) и оренбуржцы (47 тыс.).

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