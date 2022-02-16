Латвийских кроликов пропустили через границу в Псковской области

09:44, 16 февраля 2022, ПАИ

Двоих кроликов из Латвии пропустили через границу в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Кролики следовали из Латвии в адрес грузополучателя из Калужской области для личного пользования. В ходе проведения ветеринарного контроля государственные инспекторы ведомства убедились, что животные здоровы и ввозятся в соответствии со всеми ветеринарными требованиями страны-импортера.

После завершения всех необходимых контрольно-надзорных процедур кролики продолжили движение в пункт назначения.