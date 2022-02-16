Школьников Пскова приглашают принять участие в конкурсе «Мои герои большой войны»

09:50, 16 февраля 2022, ПАИ

22 февраля стартует прием заявок на участие в Международном детском конкурсе-фестивале «Мои герои большой войны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Конкурс проводится в рамках историко-патриотического проекта «Маленькие герои большой войны» благотворительной программы фонда Оксаны Федоровой и посвящен памяти всех защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Конкурс проводится для сохранения исторической памяти о поколении, которое прошло войну, а также для содействия в изучении исторических фактов в войне и патриотического воспитания подрастающего поколения.

В качестве творческой основы участники от 6 до 18 лет могут выбрать историю своей семьи, края или посвятить свою работу героям, именами которых названы улицы, поселки, музеи, корабли.

Конкурс проводится по четырём номинациям: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-18 лет), индивидуальные и коллективные работы по номинациям «Видеоролик/Видеорепортаж» и «Вокал».

Заявки на участие будут приниматься на сайте www.detigeroi.ru с 22 февраля по 25 марта, список победителей будет объявлен 11 апреля. Торжественная церемония награждения запланирована на 23 апреля в Музее Победы на Поклонной горе.

Организаторами конкурса выступают фонд Оксаны Федоровой, Музей Победы, «Почта России», Российское движение школьников и Российская Государственная детская библиотека при содействии Российского Союза ветеранов, движения «Бессмертный полк» и финансовой поддержке компании «Киноцентр».

Подробную информацию о проведении конкурса можно найти на сайте.