Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школьников Пскова приглашают принять участие в конкурсе «Мои герои большой войны»

22 февраля стартует прием заявок на участие в Международном детском конкурсе-фестивале «Мои герои большой войны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Конкурс проводится в рамках историко-патриотического проекта «Маленькие герои большой войны» благотворительной программы фонда Оксаны Федоровой и посвящен памяти всех защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Конкурс проводится для сохранения исторической памяти о поколении, которое прошло войну, а также для содействия в изучении исторических фактов в войне и патриотического воспитания подрастающего поколения.

В качестве творческой основы участники от 6 до 18 лет могут выбрать историю своей семьи, края или посвятить свою работу героям, именами которых названы улицы, поселки, музеи, корабли.

Конкурс проводится по четырём номинациям: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-18 лет), индивидуальные и коллективные работы по номинациям «Видеоролик/Видеорепортаж» и «Вокал».

Заявки на участие будут приниматься на сайте www.detigeroi.ru с 22 февраля по 25 марта, список победителей будет объявлен 11 апреля. Торжественная церемония награждения запланирована на 23 апреля в Музее Победы на Поклонной горе.

Организаторами конкурса выступают фонд Оксаны Федоровой, Музей Победы, «Почта России», Российское движение школьников и Российская Государственная детская библиотека при содействии Российского Союза ветеранов, движения «Бессмертный полк» и финансовой поддержке компании «Киноцентр».

Подробную информацию о проведении конкурса можно найти на сайте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

16 февраля 2022

Более 19 тысяч пациентов с COVID-19 госпитализировали в России за сутки
16 февраля 2022

Представители «Экопрома» провели выездную встречу с юридическими лицами Дедовичского района
16 февраля 2022

Удаленная работа на дому. Где найти вакансии по удаленной занятости?
16 февраля 2022

97% преподавателей ПсковГУ привиты или переболели коронавирусом
16 февраля 2022

67% студентов ПсковГУ прошли вакцинацию от коронавируса
16 февраля 2022

Сухой и мокрый анатомические залы появились в ПсковГУ

16 февраля 2022

В ПсковГУ назвали условие для возвращения обычного пропускного режима
16 февраля 2022

Брифинг ректора ПсковГУ Натальи Ильиной проходит в медиацентре

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...