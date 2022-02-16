Брифинг ректора ПсковГУ Натальи Ильиной проходит в медиацентре
Брифинг ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, посвященный подготовке медицинских кадров в Псковской области, проходит в медиацентре Псковского агентства информации 16 февраля.
Поговорим о том, что сделано и что планируется делать в дальнейшем для обучения квалифицированных медицинских кадров в опорном вузе региона.
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