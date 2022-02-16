Видео: девушка пострадала в ДТП в результате столкновения с мачтой освещения в Пскове

10:06, 16 февраля 2022, ПАИ

16 февраля в Пскове около 7:00 возле дома 79б на улице Труда девушка за рулем иномарки врезалась в опору освещения. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительным данным, 19-летняя девушка за рулём иномарки не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в световую опору. После столкновения несколько фонарей над проезжей частью погасли.

В результате аварии девушка, предварительно, получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.