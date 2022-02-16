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Происшествия

Житель Санкт-Петербурга попал в ДТП в Псковском районе

На 12-м километре автодороги Псков – Гдов произошло столкновение двух автомобилей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

  • Житель Санкт-Петербурга попал в ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Житель Санкт-Петербурга попал в ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Житель Санкт-Петербурга попал в ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Житель Санкт-Петербурга попал в ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Житель Санкт-Петербурга попал в ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ

Автомобиль ЗАЗ Шанс столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, за рулём которого находился петербуржец.

На месте ДТП работают сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и скорой помощи. Участники аварии отказались от госпитализации.

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