Житель Санкт-Петербурга попал в ДТП в Псковском районе
На 12-м километре автодороги Псков – Гдов произошло столкновение двух автомобилей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Автомобиль ЗАЗ Шанс столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, за рулём которого находился петербуржец.
На месте ДТП работают сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и скорой помощи. Участники аварии отказались от госпитализации.
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