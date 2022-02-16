ПсковГУ могут включить в реестр специализированных медицинских вузов

10:19, 16 февраля 2022, ПАИ

ПсковГУ могут включить в реестр специализированных медицинских вузов, сообщила ректор Наталья Ильина на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации 16 февраля.

Ректор отметила, что развитие вуза идёт в партнёрстве с региональным комитетом по здравоохранению и при кураторстве Минздрава Российской Федерации.

Ильина уточнила, что студенты-медики получают фундаментальную биологическую, химическую и биомедицинскую подготовку. Затем их ожидает клиническая подготовка.

В симуляционном центре на специальных аппаратах и оборудовании студенты на практике осваивают необходимые манипуляции. Зачастую здесь тренируются и практикующие врачи, добавила ректор.