ПсковГУ могут включить в реестр специализированных медицинских вузов
ПсковГУ могут включить в реестр специализированных медицинских вузов, сообщила ректор Наталья Ильина на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации 16 февраля.
Ректор отметила, что развитие вуза идёт в партнёрстве с региональным комитетом по здравоохранению и при кураторстве Минздрава Российской Федерации.
Ильина уточнила, что студенты-медики получают фундаментальную биологическую, химическую и биомедицинскую подготовку. Затем их ожидает клиническая подготовка.
В симуляционном центре на специальных аппаратах и оборудовании студенты на практике осваивают необходимые манипуляции. Зачастую здесь тренируются и практикующие врачи, добавила ректор.
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