67% студентов ПсковГУ прошли вакцинацию от коронавируса

10:38, 16 февраля 2022, ПАИ

67% студентов ПсковГУ прошли вакцинацию от коронавируса, 5% - переболели, 1,9% - получили медотвод, сообщила на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации ректор вуза Наталья Ильина.

«У нас, к сожалению, тоже есть заболевшие, но трудных случаев единицы и среди профессорско-преподавательского состава, и среди студентов, - уточнила Ильина. - Как правило, заболевание проходит в форме ОРВИ».

Ректор уточнила, что для студентов, не имеющих сертификата о вакцинации COVID-19, справки медицинской организации о проведенной прививке против COVID-19, документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 (ПЦР), документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19, образовательный процесс осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.

Студентам без нужных документов отключают электронный пропуск. Подключение пропуска при наличии необходимых документов производится незамедлительно, заверила Ильина.

В ПсковГУ имеется необходимое оборудование, позволяющее сканировать QR-коды соответствующих документов с информацией по COVID-19. Оборудование применяется для посетителей ПсковГУ, которые не работают и не учатся в вузе.

Вне зависимости от иммунного статуса университет предоставляет образовательную услугу с помощью дистанционных средств и систем обучения. «Если возникают проблемы или какие-то нюансы при работе, сдаче долгов, студенты свзяываются с деканами, преподавателями и договариваются», - добавила ректор.