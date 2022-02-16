Библиотека ПсковГУ перешла на цифровой режим работы

10:46, 16 февраля 2022, ПАИ

Библиотека Псковского государственного университета перешла на цифровой режим работы. Об этом заявила ректор вуза Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 февраля.

По словам ректора ПсковГУ, если студентам необходим доступ к книгам, университет заключает договоры с электронными библиотеками, которые имеют подборки литературы под отдельные институты. Руководитель образовательных программ регулярно обновляет список книг.

Наталья Ильина также отметила, что как только абитуриент поступает в университет, он получает логин и пароль от системы и круглосуточно имеет доступ к библиотеке. По этой системе работают все вузы мира, подчеркнула ректор ПсковГУ.