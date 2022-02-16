17 врачей обучают студентов ПсковГУ по специальности «Лечебное дело»

10:56, 16 февраля 2022, ПАИ

Студентов ПсковГУ по специальности «Лечебное дело» обучают 17 врачей. Об этом во время брифинга в медиацентре ПАИ 16 февраля рассказала ректор вуза Наталья Ильина.

Наталья Ильина рассказала, что профессорско-преподавательских состав разделён на три группы: преподаватели вуза с повышением квалификации и доступом преподавания по программе «Лечебное дело»; преподаватели из партнёрских университетов, Витебского государственного университета, Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова и др.

Кроме того, практические занятия в рамках «Лечебного дела» проводят 17 врачей-практиков.