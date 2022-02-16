Более 19 тысяч пациентов с COVID-19 госпитализировали в России за сутки

11:32, 16 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 179 284 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

16 февраля в стране зафиксировано 748 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело 172 468 человек.

Всего по состоянию на 16 февраля в России выявлено 14 659 880 случаев заболевания коронавирусом, 11 643 393 человека выздоровели, 342 383 – умерло.