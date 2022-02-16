Мастер-класс по воркауту дал пскович Виталий Дидыч ведущим федерального канала

12:34, 16 февраля 2022, ПАИ

Лидер спортивного объединения любителей уличной гимнастики Street Workout Pskov Виталий Дидыч провел мастер-класс в эфире Общественного телевидения России. В видеоролике, снятом на новой спортплощадке на берегу р. Великой, он показал базовые упражнения для разивтия всех групп мышц. Ведущий программы «Отражение» Пётр Кузнецов в это время в московской студии пытался повторить действия Виталия Дидыча.

16 февраля на телеканале ОТР проходит День Псковской области. В течение всего дня в эфире Общественного телевидения России можно будет увидеть и узнать всё самое интересное о регионе, его достопримечательностях и событиях, прославивших Псковскую область.