Мастер-класс по воркауту дал пскович Виталий Дидыч ведущим федерального канала
Лидер спортивного объединения любителей уличной гимнастики Street Workout Pskov Виталий Дидыч провел мастер-класс в эфире Общественного телевидения России. В видеоролике, снятом на новой спортплощадке на берегу р. Великой, он показал базовые упражнения для разивтия всех групп мышц. Ведущий программы «Отражение» Пётр Кузнецов в это время в московской студии пытался повторить действия Виталия Дидыча.
16 февраля на телеканале ОТР проходит День Псковской области. В течение всего дня в эфире Общественного телевидения России можно будет увидеть и узнать всё самое интересное о регионе, его достопримечательностях и событиях, прославивших Псковскую область.
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