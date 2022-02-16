Особенности военной службы по контракту обсуждают в медиацентре ПАИ

12:09, 16 февраля 2022, ПАИ

16 февраля в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная итогам работы по отбору граждан на военную службу по контракту в Вооружённые Силы РФ в 2021 году.

Об изменениях в законодательстве РФ для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, особенностях работы пункта отбора в Псковской области, а также задачах на 2022 год рассказывают начальник пункта отбора на военную службу по контракту Псковской области майор Валерий Бартенев и офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора капитан Дмитрий Зайцев.

Также к участию в пресс-конференции приглашен кандидат для поступления на военную службу по контракту Евгений Макарин.