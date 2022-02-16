Великолукский режиссер снимает короткометражные фильмы по мотивам игры S.T.A.L.K.E.R.

11:59, 16 февраля 2022, ПАИ

В Великих Луках местный режиссер Сергей Полосков уже несколько лет занимается производством короткометражных фильмов, в частности, по мотивам компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Четырнадцать лет назад Сергей Полосков основал киностудию «Белый коч», которая входит в творческое объединение «Киносталкер». С тех пор режиссер снимает короткометражные работы.

По словам Полоскова, сейчас он занимается постпродакшеном [монтаж и пост-съемочная работа над лентой – ПАИ] второй тетралогии по «Сталкеру». Режиссер рассказал, что первая была сделана стихийным образом, поскольку накопилось несколько короткометражек, которые были соединены друг с другом «некоторыми связями». Но это позже позволило создать единую тетралогию благодаря известному персонажу – Сталкеру Юрию Семецкому.

«Следующая тетралогия будет посвящена тому, как Семецкий стал этим самым Сталкером, эпизоды уже готовятся к выпуску. В марте, возможно, состоится премьера еще одного короткометражного фильма, который никак не относится к Сталкеру. Частично он уже снят, но о подробностях пока умолчу. Если говорить о съемочных площадках, то в основном я выбираю лесные массивы, заброшенные территории и здания», - отметил Сергей Полосков.

По сюжету, поделился режиссер, действие происходит в декорациях компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R., которая берет начало из нескольких источников, в том числе из рассказов братьев Стругацких. «Я рассказываю о персонаже Сталкера Юрии Семецком и о том, как он таким стал. Внечеловеческую сущность героя пытаюсь передать на свой лад. Это мой диалог со зрителями через кино», - добавил он.

Кроме того, Сергей Полосков рассказал, что в рубрике «Гараж» рассказывает о самих съемках, а также делится кадрами с бэкстейджа. Но такие выпуски выходят нерегулярно, поскольку в приоритете у автора – производство фильмов.

Говоря об актерах, режиссер отметил, что у него не существует особенного кастинга. «Есть люди, которые хотят сниматься, имеют для этого свободное время и актерские способности. По тому, каких персонажей могут играть актеры, собственно, и создается сценарий, а из него вытекает сюжет. В новой тетралогии был немного другой подход. Главных героев – Сталкеров в разных сюжетных линиях в моих фильмах играют несколько актеров: Андрей Слепнев, Дмитрий Степанов и Борис Бадещенков. У каждого из них свое амплуа», - подчеркнул Сергей Полосков.

При этом он замечает, что в Великих Луках очень скудная актерская база и в некоторые картины Полосков привлекает артистов из Великолукского драмтеатра: Игоря Николаева и Сергея Тихомирова. Но им трудно полноценно выделять время из-за высокой нагрузки на основной работе, отметил режиссер.

«В контакте есть группа «Белый коч», через нее можно выйти на меня, написать мне личное сообщение и там уже договориться. Встретиться, устроить кинопробу – не проблема. Исходя из этого, будем смотреть, к каким следующим проектам привлечь новичка», - заключил он.

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