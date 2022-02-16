Путешественник Григорий Кубатьян расскажет в псковском клубе «Тропы» о кругосветном плавании на паруснике «Паллада»

12:08, 16 февраля 2022, ПАИ

18 и 20 февраля в 18:00 в клубе «Тропы» Псковского театра драмы пройдут встречи с журналистом и путешественником, членом Русского географического общества Григорием Кубатьяном. Вход свободный. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

18 февраля темой встречи станет Иран, его история, мистика и современность. Григорий Кубатьян посещает Иран на протяжении 20 лет и водит туры по этой стране.

Участники встречи узнают, как иранцы взяли в плен американский спецназ, чем персидский амбар отличается от русского, почему в каждом иранском доме есть самовар, за что вас может задержать исламская полиция, чего добиваются самобичеватели, как во время траура зарабатывают салоны красоты, почему иранский Дед Мороз выглядит как негр.

20 февраля встреча будет посвящена кругосветному плаванию на паруснике «Паллада». Путешественник расскажет, как пережить долгое автономное плавание, какие испытания ждут начинающих матросов на экваторе, как устроен один из самых быстрых в мире парусных кораблей, можно ли спастись от пиратов в Малаккском проливе, как установить мировой рекорд, пробежав 42-километровый марафон по палубе, существуют ли разумные рыбы.

Встречи клуба путешествий «Тропы» проходят в Новом зале Псковского театра драмы (второе здание театра, 3 этаж).