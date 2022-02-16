Видео: Динозавры и терминатор – видеорепортаж ПАИ об опочецком сварщике вышел в эфире ОТР
В новостном блоке в эфире Общественного телевидения России вышел видеорепортаж ПАИ, посвященный жителю опочецкой деревни Роману Кириллову. Он собрал у себя во дворе необычную коллекцию стальных фигур - из старых деталей от «жигулей» мастер создал велоцираптора в натуральную величину, территорию возле дома украшает огромный робот и другие работы.
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