Автомобиль «Форд» сгорел во дворе дома в Великих Луках

12:53, 16 февраля 2022, ПАИ



Фото: ГУ МЧС по Псковской области



Фото: ГУ МЧС по Псковской области



Фото: ГУ МЧС по Псковской области



Фото: ГУ МЧС по Псковской области



Фото: ГУ МЧС по Псковской области









16 февраля в 3:58 в Великих Луках во дворе сгорел автомобиль «Форд Эскорт». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Возгорание произошло на улице Новоселенинской, 32. В результате неиспользуемый автомобиль, со снятым аккумулятором и без стекол, выгорел полностью изнутри.

Наиболее вероятная причина — умышленный поджог.