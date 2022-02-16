Автомобиль «Форд» сгорел во дворе дома в Великих Луках
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Фото: ГУ МЧС по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС по Псковской области
16 февраля в 3:58 в Великих Луках во дворе сгорел автомобиль «Форд Эскорт». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
Возгорание произошло на улице Новоселенинской, 32. В результате неиспользуемый автомобиль, со снятым аккумулятором и без стекол, выгорел полностью изнутри.
Наиболее вероятная причина — умышленный поджог.
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