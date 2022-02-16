Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский молодежный форум «Мы помним» станет площадкой для проведения федерального грантового конкурса

Псковская область по результатам федерального конкурсного отбора вошла в список регионов, на территории которых пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Регион победил с проектом «Молодежный патриотический форум «Мы помним». Теперь форум станет масштабнее и наполнится новыми смыслами. Помимо разработки методических рекомендаций по патриотическому воспитанию, работы тематических секций и международных площадок, спортивных соревнований и творческих лабораторий, у участников форума будет возможность презентовать свои проектные идеи и рассчитывать на грантовую поддержку. Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи поможет активным ребятам заявить о себе, поделиться своими инициативами.

Патриотический форум «Мы помним» — уникальная коммуникативная площадка, призванная объединить усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания, а также выработать механизмы взаимодействия с общественными объединениями Республики Беларусь.

Первый международный патриотический форум «Мы помним» прошел летом 2021 года в Пскове. В его рамках была организована площадка по разработке социальных проектов. Обучение прошли специалисты по работе с молодежью в муниципальных образованиях и молодежные лидеры, проживающие в малых городах и поселениях Псковской области. Участники разработали 15 проектов, направленных на повышение уровня патриотического воспитания молодежи Псковской области и Белоруссии.

Проведение всероссийского конкурса молодежных проектов на международном патриотическом форуме «Мы помним» в 2022 году позволит поддержать молодежные проекты, направленные на межрегиональное взаимодействие в сфере патриотического воспитания, на создание новых форм изучения истории России, разработку новых методов гражданско-патриотического воспитания.

Форум станет уникальной точкой роста для молодежи, вовлеченной в сферу патриотического воспитания. При проведении площадки Всероссийского конкурса молодежных проектов на Международном патриотическом форуме «Мы помним» в 2022 году появится возможность провести образовательную площадку от экспертов Федерального агентства по делам молодежи, рассказать о мерах поддержки социально значимых проектов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

16 февраля 2022

Новые автобусы планируют приобрести в Псковской области
16 февраля 2022

В эфире ОТР рассказали о производстве мясных продуктов, сыра и алмазов в Псковской области
16 февраля 2022

Сильный юго-западный ветер ожидается в Псковской области 17 февраля
16 февраля 2022

Маршруты псковских автобусов в обход Троицкого моста с 1 марта в инфографике
16 февраля 2022

Видео: Динозавры и терминатор – видеорепортаж ПАИ об опочецком сварщике вышел в эфире ОТР
16 февраля 2022

Псковичам рекомендуют делать повторный ПЦР-тест при сохранении симптомов
16 февраля 2022

Псковский музей телефонов показали на федеральном канале
16 февраля 2022

Псковский врач рассказала, что делать при боли в суставах после коронавируса

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...