Псковский молодежный форум «Мы помним» станет площадкой для проведения федерального грантового конкурса

13:12, 16 февраля 2022, ПАИ

Псковская область по результатам федерального конкурсного отбора вошла в список регионов, на территории которых пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Регион победил с проектом «Молодежный патриотический форум «Мы помним». Теперь форум станет масштабнее и наполнится новыми смыслами. Помимо разработки методических рекомендаций по патриотическому воспитанию, работы тематических секций и международных площадок, спортивных соревнований и творческих лабораторий, у участников форума будет возможность презентовать свои проектные идеи и рассчитывать на грантовую поддержку. Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи поможет активным ребятам заявить о себе, поделиться своими инициативами.

Патриотический форум «Мы помним» — уникальная коммуникативная площадка, призванная объединить усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания, а также выработать механизмы взаимодействия с общественными объединениями Республики Беларусь.

Первый международный патриотический форум «Мы помним» прошел летом 2021 года в Пскове. В его рамках была организована площадка по разработке социальных проектов. Обучение прошли специалисты по работе с молодежью в муниципальных образованиях и молодежные лидеры, проживающие в малых городах и поселениях Псковской области. Участники разработали 15 проектов, направленных на повышение уровня патриотического воспитания молодежи Псковской области и Белоруссии.

Проведение всероссийского конкурса молодежных проектов на международном патриотическом форуме «Мы помним» в 2022 году позволит поддержать молодежные проекты, направленные на межрегиональное взаимодействие в сфере патриотического воспитания, на создание новых форм изучения истории России, разработку новых методов гражданско-патриотического воспитания.

Форум станет уникальной точкой роста для молодежи, вовлеченной в сферу патриотического воспитания. При проведении площадки Всероссийского конкурса молодежных проектов на Международном патриотическом форуме «Мы помним» в 2022 году появится возможность провести образовательную площадку от экспертов Федерального агентства по делам молодежи, рассказать о мерах поддержки социально значимых проектов.